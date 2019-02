Uma jovem de 23 anos foi atingida por um golpe de faca na manhã desta sexta-feira (15), no bairro Jardim América, em Bambuí.

O Samu foi acionado e, no local, a equipe encontrou a vítima consciente, com um ferimento acima da orelha, com sangramento intenso.

Após a estabilização do sangramento, a jovem foi encaminhada para o hospital da cidade.