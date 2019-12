Um jovem de 22 anos ficou ferido neste domingo (22), após ser golpeado com uma faca em Dores do Indaiá.

A equipe do Samu foi acionada por volta de 12h. No local, na rua Aimorés, bairro São José, encontrou a vítima consciente, apresentando duas perfurações no tórax.

O jovem recebeu os primeiros atendimentos da equipe, foi imobilizado e encaminhado para a Santa Casa da cidade.

Após estabilização, ele foi transferido para a Sala Vermelha do Hospital de Luz.