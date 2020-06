Da Redação

No início da tarde desta segunda-feira (1º), um jovem de 25 anos foi atropelado em uma via do bairro Industrial em Formiga.

Os homens do Corpo de Bombeiros da cidade foram acionados e fizeram o resgate da vítima. De acordo com o Sargento Barroso, do Cobom, o jovem apresentava várias escoriações pelo corpo, dentes quebrados, um corte na cabeça e a suspeita de fratura em um dos pés e no quadril. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Formiga.

No local do acidente, populares e a própria vítima disseram se tratar de uma tentativa de homicídio.