Uma jovem, de 26 anos, foi baleada na noite dessa terça-feira (4) em Nova Serrana.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito é o ex-namorado dela de 34 anos que estaria inconformado com o fim do relacionamento.

Os militares foram acionados pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez o socorro da jovem em uma estrada vicinal que liga os povoados de Boa Vista e de Cachoeirinha, na zona rural do município.

Além de ter sido atingida por tiros, a vítima apresentava escoriações na cabeça. Ela foi encaminhada pelo Samu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em estado grave. A UPA não informou o estado de saúde da vítima ou se ela foi transferida para outro hospital.