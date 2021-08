Um homem foi morto a facadas pelo sobrinho nesta segunda-feira (23), na rua Monte Sião, no bairro Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar (PM), o autor do crime, ainda não identificado, tem um histórico com drogas e chegou a se tratar, mas sofre com crises de abstinência há cerca de quatro meses.

Na semana passada, de acordo com informações repassadas pela família aos militares, o rapaz teve um leve surto, chegando a fugir de casa e esfaqueando o tio nesta manhã dentro do apartamento da família, que fica no terceiro andar do prédio.