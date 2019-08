Um jovem, de 20 anos, foi detido nesta quarta-feira (31) no povoado de Cavalão, na BR-262, em Igaratinga, com 757 caixas de cigarros contrabandeados e um revólver.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito atuava como vigia no barracão em que o material foi encontrado.

Segundo o portal G1, os militares receberam diversas denúncias anônimas sobre a situação. Após as diligências, as caixas de cigarros foram encontradas no interior da residência.