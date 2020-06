Um jovem de 19 anos foi detido com mais de 90 pinos de cocaína, crack e maconha nessa quinta-feira (18) em Lagoa da Prata.

A PM recebeu denúncias sobre venda de drogas no bairro São Francisco. Os militares foram ao local e se depararam com suspeito que foi abordado.

Durante buscas, os policiais encontraram duas barras de maconha, duas pedras de crack e 91 pinos cheios e uma sacola com cocaína.

Com o rapaz, a PM apreendeu ainda três balanças digitais. Ele foi detido e conduzido à delegacia, juntamente com as drogas e o material apreendido.