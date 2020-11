Um rapaz de 23 anos foi detido com um revólver, na noite desta terça-feira (24), em Itaúna.

De acordo com a Polícia Militar, ele teria se desentendido e atirado no irmão.

Testemunhas acionaram os militares após terem ouvido barulhos de tiros no bairro Jardim Santanense.

No endereço, os policiais se depararam com o rapaz que estava com um revólver calibre 32.