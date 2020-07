Durante operação na rodovia BR 354, km 496, nesta sexta-feira (24), policiais rodoviários do Grupamento de Formiga abordaram um veículo Fiat Uno. Ao ser realizada busca pessoal e veicular ,foi encontrado debaixo do tapete do passageiro, um cigarro de substância esverdeada, semelhante à maconha.

O passageiro de 21 anos assumiu a propriedade do entorpecente, ressaltando que seria para uso próprio.

Diante do exposto, o jovem recebeu voz de prisão, sendo posteriormente conduzido e apresentado na delegacia de polícia, juntamente com o material apreendido.