Às 13:15 horas desta quinta-feira (07/01/2021), durante patrulhamento pelo KM 07 da rodovia de ligação LMG 827, no município de Bambuí, policiais rodoviários de Formiga se depararam com um automóvel VW / Parati, emplacado em Sarzedo/MG, saindo de uma estrada e acessando a rodovia.

A referida Parati era ocupada por dois indivíduos, sendo que o condutor fazia uso de um cigarro e ao perceber que iria ser abordado, abriu a porta do carro e jogou o cigarro no chão.

Durante a abordagem, foi percebido pelos policiais um cheiro característico de maconha no local, sendo verificado que o condutor de 20 anos, natural e residente em Bambuí, estava com os olhos vermelhos e a fala desconexa. Ele informou que estava fumando maconha enquanto dirigia, juntamente com o passageiro, sendo o cigarro de maconha localizado no chão, próximo ao veículo.

O jovem foi preso em flagrante por dirigir veículo sob influência de substâncias entorpecentes, e encaminhado para a delegacia de Bambuí, juntamente com o cigarro de maconha apreendido.