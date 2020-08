Uma jovem de 25 anos foi morta a facadas nessa segunda-feira (10) em Nova Serrana.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disse que o suspeito teria sido um homem, no entanto, ele não foi identificado.

O crime ocorreu por volta das 19h, no Bairro Cidade Nova. Uma testemunha disse aos militares que estava na casa dela quando a jovem entrou no local pedindo socorro. Em seguida, o indivíduo entrou atrás da vítima e a atingiu com diversas facadas e fugiu em um carro. A jovem morreu na hora.

O marido dela, de 33 anos, chegou ao local pouco depois. A perícia foi chamada ao local e liberou o corpo. A Polícia Civil vai investigar o caso.