Uma jovem, de 24 anos, foi encontrada morta com sinais de estrangulamento, nessa quinta-feira (16), em uma casa no bairro Várzea do Galinheiro, em Pompéu.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é que o marido dela, um homem de 39 anos, tenha matado a esposa e depois se enforcado.

O irmão da jovem, cuja idade não foi informada, afirmou ter ido ao local ver a irmã, viu o corpo do cunhado enforcado e acionou a PM.

A perícia da Polícia Civil também foi acionada e constatou que o homem já estava morto. A jovem foi encontrada em outro quarto e, conforme a perícia, ela foi morta por enforcamento. A suspeita, segundo a perícia, é que o marido tenha se matado após enforcar a vítima.