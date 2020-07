Na madrugada deste domingo (5), a Polícia Militar registrou um homicídio, durante uma festa de aniversário em um sítio na comunidade de Inácio Caetano, na zona rural de Itapecerica.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima identificada como Kelysson Augusto Silva, de 28 anos, foi atingida por cinco disparos de arma de fogo nas costas, ombro e tórax. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital.

Conforme a PM, no local, havia em torno de 100 pessoas. O dono do sítio, o aniversariante e mais seis pessoas, prestaram esclarecimentos. Após o fato, todas as demais pessoas que estavam na festa fugiram.

A perícia compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe.