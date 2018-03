Um jovem, suspeito de envolvimento em uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira (1º), em Campo Belo, foi alvejado por um policial civil que estava no bar onde ocorria o assalto.

As informações iniciais são de que dois indivíduos participaram do crime. Um deles ficou esperando em uma motocicleta, próximo ao bar, enquanto o outro entrou no estabelecimento e anunciou o assalto.

O policial acertou dois disparos no jovem Pedro Henrique R. Borges, de 21 anos que saiu correndo após ser atingido até cair em uma das vias próximas ao local. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A perícia foi acionada para os serviços de praxe. Durante o isolamento do local, os policiais procuraram a arma que poderia ter sido usada pelo assaltante, mas aparentemente nada foi encontrado.

O delegado responsável pelo caso tomará todas providências legais. Até o momento nenhuma informação oficial foi divulgada por parte da Polícia Civil.