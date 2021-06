Um rapaz de 22 anos foi detido com uma moto roubada e um revólver, nesta terça-feira (22), em Nova Serrana.

Segundo a Polícia Militar, ele bateu em uma viatura, durante a fuga e ficou ferido.

Os militares receberam informações sobre o roubo da moto que tinha ocorrido no Bairro Boa Vista. Durante o cerco, eles se depararam com o suspeito na moto na MG-423.

Ao ver os policiais, o rapaz fugiu. Durante a fuga, ele perdeu o controle da moto e bateu de frente com a viatura da PM.

Segundo a polícia, ele quebrou uma das pernas com o impacto. Com o rapaz, os militares encontraram na cintura um revólver calibre 32 municiado com seis cartuchos.

O suspeito foi detido e levado para o hospital de Pitangui. A moto foi apreendida e removida para o pátio credenciado.

Fonte: G1