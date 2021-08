Um jovem de 19 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (19) em Formiga.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender um desentendimento entre dois irmãos na rua Lassance Cunha, bairro Quinzinho.

No local, a PM se deparou com a vítima, de 26 anos, sangrando com um corte no tórax, provocado por uma faca.

O homem foi socorrido e encaminhado para a UPA. Ele contou que o autor era o irmão dele.