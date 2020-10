Um jovem, de 25 anos, foi detido no distrito de Antunes em Igaratinga, no sábado (17), suspeito de fazer compras com notas falsas de R$ 100.

Segundo informou a Polícia Militar, com ele foram apreendidas 10 cédulas falsas e uma nota de mesmo valor, aparentemente, verdadeira.

Os militares foram informados do crime após a funcionária de uma biscoiteria, em Pará de Minas, afirmar que uma pessoa tinha comprado no local e pagado com dinheiro falso. Em seguida, funcionários de uma padaria na mesma cidade ligaram para a PM com a mesma denúncia.

Durante rastreamento, a polícia foi informada por militares de Igaratinga que dois comerciantes do distrito de Antunes, também ligaram afirmando ter recebido dinheiro falso.

Rastreamento

Diante das informações, as policias de Pará de Minas e Igaratinga iniciaram uma operação conjunta de rastreamento nas duas cidades. O suspeito foi encontrado em Igaratinga, em um veículo conduzido por um homem de 34 anos.

No carro também estavam a mulher do motorista e duas crianças, filhos deles. Não foi informado se o suspeito tem ligação com as pessoas que estavam no carro com ele.

Ao ser questionado pela PM sobre as denúncias, o rapaz apresentou nervosismo e, segundo a polícia, caiu em contradição nas versões informadas. Durante busca pessoal, a polícia encontrou as notas falsas no bolso da bermuda dele. O jovem foi encaminhado para a delegacia.

Fonte: G1