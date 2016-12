A Polícia Militar prendeu um jovem de 21 anos, na manhã desta sexta-feira (2), durante policiamento pela rua Silviano Brandão.

O condutor da motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor preta, foi flagrado fazendo manobras perigosas com sua motocicleta, colocando em risco a integridade física dele e de terceiros. Ao perceber a presença policial, o jovem tentou fugir, porém foi contido.

O suspeito informou que estava com pressa e em alta velocidade, quando deparou com uma mulher que atravessou a rua sem observar o tráfego. Com isso, para evitar o atropelamento, precisou fazer as manobras.

A motocicleta foi apreendida e removida para pátio credenciado. O condutor foi encaminhado para a Polícia Civil.