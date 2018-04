Redação Últimas Notícias

Um jovem de 24 anos foi preso após jogar bombas nos cavalos que desfilavam na comitiva da Cavalgada da Virada Cultural, em Arcos. De acordo com a Polícia Militar os animais se assustaram e quase feriram crianças e idosos que assistiam a passagem da comitiva. A própria população indicou à polícia quem era o autor do crime.

A tradicional Cavalgada foi realizada na manhã desse domingo (29). O evento que faz parte das comemorações do Dia do Trabalhador contou com a participação de centenas de cavaleiros e amazonas e um grande público.

De acordo com a PM, o evento contou com o acompanhamento integral e constante de várias viaturas e terminou sem problemas, com exceção da prisão do jovem.

A comitiva saiu da rotatória do bairro Niterói às 11h15, os participantes percorreram a avenida Dr. Olinto Fonseca, passando pela igreja Matriz, rua Getúlio Vargas, avenida Governador Valadares e avenida Magalhães Pinto. A cavalgada terminou no Parque de Exposições Plácido Ribeiro Vaz.

Ainda segundo a PM, com a chegada dos participantes ao parque de exposições, o policiamento foi readaptado para que todos pudessem curtir o domingo de forma saudável.