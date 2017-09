Da redação

A Polícia Militar de Formiga prendeu, na madrugada de sábado (23), um jovem de 26 anos após ele danificar um bar no Centro de Formiga.

De acordo com a ocorrência, o proprietário do estabelecimento relatou aos militares que por ter ingerido muita bebida alcoólica, o suspeito estava muito exaltado, nervoso e, sem motivos aparentes, começou a danificar vários objetos do local, ocasião em que machucou o braço.

O jovem foi encaminhado até o Pronto Atendimento Municipal (PAM) para receber atendimento e, em seguida, conduzido para a delegacia.