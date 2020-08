Um jovem de 18 anos foi preso no fim da manhã desta segunda-feira (31) durante patrulhamento pelo km 497 da BR-354, nas proximidades do viaduto com a MG-050, em Formiga.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, policiais se depararam com uma moto estacionada às margens da rodovia. Dois indivíduos estavam próximos, o que levantou suspeitas.

Durante abordagem, foi constatado que se tratava de uma Honda/XLX 350 R, preta, sem placa de identificação.

O jovem, residente na zona rural de Formiga, disse ser o proprietário da moto, contudo, durante a fiscalização, os policiais constataram que o motor da moto não era original de fábrica e, ao questionarem o jovem, ele relatou que comprou a motocicleta de um homem na cidade de Formiga.