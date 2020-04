Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante com uma carga de medicamentos e insumos hospitalares dentro da casa dele, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse sábado (25).

De acordo com a Polícia Militar, militares do Batalhão Rotam, durante patrulhamento, receberam denúncia de que uma residência na avenida Divino Marques Guimaraes, no bairro Nova Pampulha, estava sendo usada para guardar produtos roubados.

Ao chegarem no local, os policiais viram pela janela um grande volume de caixas etiquetadas. A mãe do suspeito autorizou a entrada da PM, que localizou diversos produtos na copa, cozinha e em um quarto da residência.

O suspeito, que já tem passagens por tráfico de drogas, roubo e furto, estava em outro quarto e disse que recebeu R$ 100 para guardar 266 caixas e 24 galões de diversos produtos, sendo a maioria tubos e equipamentos para aplicação de medicação intravenosa e soro.