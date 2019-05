Redação Últimas Notícias

Um jovem de 23 anos foi preso na noite desse domingo (26), com arma e drogas em Arcos. De acordo com a Polícia Militar, durante uma abordagem no bairro Mangabeiras, os militares encontraram um cigarro de maconha com o jovem.

Ainda segundo a PM, o indivíduo teria informado a posse de mais drogas. Na residência dele, no bairro Castelo II os militares localizaram uma espingarda calibre 36, uma porção de maconha e duas porções de haxixe.