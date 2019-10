Redação Últimas Notícias

Um jovem, de 19 anos, foi preso pela Polícia Civil nessa terça-feira (29) por tráfico de drogas. De acordo com a PC, a prisão ocorreu após um delegado averiguar uma denúncia em uma residência no bairro Santo Antônio.

No local, o policial civil avistou uma bicicleta estacionada na garagem da residência. Veículo que, segundo as denúncias, era utilizado na entrega das drogas. O delegado viu um suspeito saindo na bicicleta e realizou a perseguição. O adolescente, de 17 anos, foi abordado e apreendido com cocaína.