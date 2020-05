Na noite dessa sexta-feira (22), durante Operação Lei Seca na altura do km 11 da rodovia de ligação LMG 893, que dá acesso ao balneário Furnastur, policiais rodoviários de Formiga abordaram um automóvel Fiat / Bravo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor de 25 anos, natural de Formiga, encontrava-se com vários sintomas de embriaguez, tais como, hálito etílico, fala desconexa e olhos avermelhados e após soprar o bafômetro, obteve-se o resultado de 0,74 miligramas por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, medida que está 18 vezes acima do permitido.

Durante busca pessoal foi localizado em seu bolso um papelote contendo uma substância análoga à cocaína.

O condutor relatou ter feito uso de cerveja na casa dele, sendo preso por conduzir veículo embriagado e por porte de droga, sendo encaminhado para a delegacia.