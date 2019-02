Redação Últimas Notícias

Um jovem de 25 anos foi preso na noite dessa quinta-feira (21) com drogas na rodovia MG-050, em Formiga.

A prisão ocorreu no km 201 e foi realizada por policiais rodoviários durante patrulhamento. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o indivíduo estava em um Fiat/Punto parado no acostamento da rodovia.

Durante abordagem os militares localizaram um cigarro e duas buchas de maconha. Ainda segundo a PMRv, o jovem alegou que a droga era para consumo próprio.

O indivíduo foi conduzido para a delegacia e o veículo dele apreendido .

Durante a fiscalização a PMRv verificou que os faroletes do automóvel estavam alterados com as luzes azuis, sendo o condutor autuado em R$195,23, e perdeu 5 pontos na carteira de habilitação.