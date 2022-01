Um jovem de 20 anos foi preso na noite dessa quarta (26), no bairro Mangabeiras, em Arcos por tráfico de drogas.

De acordo com a PM, é ex-presidiário e foi surpreendido pelos militares entregando um embrulho a um cidadão de dentro de um automóvel Golf.

Assim que avistou a viatura, o rapaz que recebeu o pacote fugiu a pé entrando em um matagal.

Os policiais abordaram o condutor do carro e durante busca pessoal localizaram, na cueca dele, 20 papelotes de cocaína e um tablete de maconha, além de R$ 395, em dinheiro, de procedência duvidosa, que estavam no interior do veículo.