Após denúncias anônimas de tráfico de drogas no bairro Tino Pereira, a Polícia Militar prendeu, na tarde dessa quarta-feira (28), um jovem, de 23 anos, com um tablete de maconha.

Segundo a PM, o indivíduo, conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas, foi preso na Rua Três. A droga foi encontrada na residência do suspeito. De acordo com a PM se fracionada o tablete de maconha renderia cerca de 30 buchas de tamanho comercial.

O jovem foi encaminhado para a delegacia e, posteriormente, transferido para a Penitenciaria Regional.