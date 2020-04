No segundo dia de atuação em Formiga, na sexta-feira (3), o Grupo Especializado em Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (Gepmor) apreendeu drogas, dois menores e prendeu um homem.

Após denúncias, os militares abordaram um grupo de pessoas em atitudes suspeitas, no bairro José Honorato de Castro.

No local, foram abordados dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos e um jovem de 18 anos, todos já conhecidos no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Com eles foram encontradas 13 buchas de maconha, 6 pedras de crack e R$20, em dinheiro.