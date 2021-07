A Polícia Militar apreendeu nove papelotes de cocaína e uma bucha de maconha em posse de um adolescente de 17 anos na tarde de ontem (7), em Pains. O adolescente guardava a droga em casa e indicou quem teria fornecido os entorpecentes.

Além do menor infrator, que foi apreendido, um jovem de 19 anos, que estava no local, também foi preso pelo envolvimento no crime.

Ambos foram conduzidos à delegacia e repassados à Polícia Civil, bem como a droga e os dois aparelhos celulares.

Fonte: Polícia Militar