A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante um jovem de 20 anos, com 250 gramas de entorpecente conhecido como haxixe. A prisão ocorreu em Divinópolis nesta terça-feira (4).

O suspeito foi abordado no Centro da cidade e com ele apreendidos a droga e o veículo em que ele estava. Segundo apurado, o entorpecente teria vindo do Sul do país e seria comercializado nas cidades de Divinópolis, Carmo do Cajuru e Itaúna.

No decorrer da ação policial, também foram realizadas buscas na residência do investigado, em Carmo do Cajuru, que resultaram na apreensão de uma balança de precisão e dois celulares utilizados para comercializar as drogas.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Weslley Castro, as investigações apontam que o suspeito revenderia os entorpecentes para consumidores com alto poder aquisitivo. “Tal entorpecente consiste em uma resina com alto grau de pureza, do princípio ativo do narcótico usualmente chamado de maconha, possuindo altíssimo valor de mercado em razão da característica destacada”, explicou o delegado.