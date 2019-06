Um jovem de 18 anos foi preso na madrugada deste sábado (8) em Formiga. Ele é suspeito de assaltar um taxista de 33 anos.

De acordo com a ocorrência, o indivíduo foi abordado na rua Pampulha, bairro Nossa Senhora do Rosário.

A vítima relatou às PM que levava um passageiro até o Parque de Exposições e no referido endereço, o suspeito, de posse de uma arma de fogo, entrou na frente do veículo e anunciou o assalto.

O passageiro conseguiu sair do veículo e fugir. O motorista entregou ao suspeito a carteira contendo R$250, além dos documentos.

Após a abordagem, o indivíduo relatou aos militares que o passageiro do táxi teria planejado o crime. As características do outro suspeito foram repassadas para a PM, um homem de 27 anos, já conhecido no meio policial, por furto, tráfico e receptação.

Até o momento ele não foi encontrado.

O jovem de 18 anos foi encaminhado à delegacia, juntamente com a arma de fogo.