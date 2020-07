Um jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Civil, nesta semana. Ele é suspeito de divulgar fotos e vídeos íntimos de uma mulher, na cidade de Piumhi.

De acordo com a PC, a vítima procurou a polícia para denunciar que fotos e vídeos íntimos dela estavam armazenados no celular que ela havia deixado em uma loja da cidade para ser feita a manutenção. As imagens teriam sido publicadas em redes sociais sem o consentimento dela.

Policiais civis estiveram no estabelecimento, onde o suspeito, técnico de manutenção da loja, seria o responsável por reparar o aparelho celular da vítima. Foi verificado no celular dele, mediante autorização do investigado, os arquivos de imagem e vídeo da vítima que teriam sido compartilhados na internet.

Diante disso, o jovem foi preso em flagrante pelo crime previsto no artigo 218-C do Código Penal. Os celulares da vítima e do homem foram apreendidos.