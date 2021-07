Na tarde desta quinta-feira (15), a Polícia Militar foi acionada à Rua Olivério Fontes Palhares, no Bairro do Rosário em Formiga, onde haveria uma provável vítima alvejada por disparo de arma de fogo provocada acidentalmente durante o manuseio.

As guarnições da PM localizaram o suspeito pelo disparo, um jovem de 18 anos, e na casa dele, onde o acidente ocorreu, foi encontrado um pé de maconha e 58 tabletes da mesma droga e de tamanho considerável.

O suspeito e a vítima são amigos e conhecidos no meio Policial pelo envolvimento com tráfico de drogas.

A vítima de 27 anos foi atingida na altura do tórax e socorrida por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e se encontra hospitalizada.

O jovem confessou ser ele o responsável pelo disparo, e explicou que ao manusear a arma provocou o disparo que atingiu o amigo. Após o ocorrido, ele saiu do local e entregou a arma a outro homem, que apesar ter sido identificado, não foi encontrado até o momento.

Não foi possível ouvir a versão da vítima, por se encontrar em estado grave.

O indivíduo foi preso e as drogas apreendidas, sendo encaminhados para delegacia de Polícia Civil.

Fonte : Polícia Militar