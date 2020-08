Um jovem de 22 anos foi preso na madrugada de sábado (29) no bairro Vargem Grande, em Formiga.

De acordo com a Polícia Militar, um veículo com placas de Arcos foi abordado, sendo ocupado pelo motorista de aplicativo, um homem de 47 anos, e o jovem, que estava como passageiro.

Com ele foram localizados seis papelotes de cocaína pronto para o comércio e R$900, em dinheiro.

O condutor do veículo explicou que transportava o jovem de Arcos para Formiga, que estavam no bairro Geraldo Veloso e que a droga seria comercializada em Arcos.

Foi feito contato com os policiais da 241º Cia PM de Arcos, que foram até a residência do jovem, no bairro Esperança (UM), localizando um rádio portátil modelo (HT), usado para ouvir a faixa da PM.

Foi constatado no sistema que havia um mandado de prisão em desfavor do jovem, que foi preso.

No Rosário

Ainda na madrugada de sábado, os militares receberam informações anônimas de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na rua Enésimo Lima, bairro do Rosário.

No local, os policiais apreenderam 28 papelotes cocaína, R$387 em dinheiro e dois pés de maconha.

Foram apreendidos dois adolescentes de 17 anos e um homem de 30 anos foi preso.

Apreensão no Rosário – Foto: divulgação Polícia Militar

Apreensão no Vargem Grande – Foto: divulgação Polícia Militar Fotos: divulgação Polícia Militar