Um jovem de 26 anos foi preso por receptação de produtos furtados neste sábado (5) em Divinópolis. Na ação, a Polícia Militar recuperou vários objetos que haviam sido furtados em um povoado que fica no Bairro Ermida.

De acordo com a PM, na manhã deste sábado, um furto foi registrado em um imóvel situado no Povoado da “Lajinha” no Bairro Ermida, em Divinópolis. Os militares fizeram buscas na região e, com informações da comunidade local, encontraram o suspeito.

A polícia informou que ele possui passagens criminais por roubo, homicídio, dano, lesão corporal e tráfico de drogas. Com ele, foram encontrados vários objetos furtados, munição e um bastão de madeira com pregos na ponta.

Ele foi detido e encaminhado para a delegacia.

