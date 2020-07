Um jovem, de 24 anos, suspeito de causar um acidente propositalmente, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em virtude de mandado judicial, por tentativa de homicídio, em Formiga.

O indivíduo é investigado por ter atropelado a vítima, um jovem de 25 anos, no mês passado, em uma via do bairro Industrial. Conforme apurado, houve dolo na ação e o motivo seria um desentendimento por razão fútil.

Os levantamentos realizados pela equipe de investigação de crimes contra a vida concluíram que o crime foi premeditado.

Na data do fato, a vítima foi acionada por um homem que, ao avistá-la saindo de casa, acenou para o suspeito. Esse, por sua vez, conduziu o veículo em direção ao alvo, provocando o atropelamento. O impacto causou na vítima, dentre outras lesões, fratura exposta do tornozelo esquerdo, além de escoriações na face, abdômen, joelhos e pé direito.