Da Redação

Um jovem, de 18 anos, foi preso na tarde dessa terça-feira (24), por tráfico de drogas, na Vila Maria Conceição de Castro, em Formiga.

Segundo informações da PM, policiais abordaram o jovem, conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas, e com ele encontraram um tablete de maconha.

Na residência do indivíduo foi encontrada uma bucha grande de maconha, dois celulares e certa quantia em dinheiro.