Na terça feira (29) a sala de operações policiais de Lagoa da Prata recebeu uma denúncia anônima dando conta de que no bairro Marília havia dois indivíduos em um veículo com drogas.

As equipes policiais, sob o comando do comandante do pelotão, iniciaram as diligências no sentido de averiguar a denúncia.

Os militares conseguiram abordar um jovem, de 18 anos, e com ele foi encontrado um revólver calibre 32, pinos vazios usados para o preparo de drogas, uma barra de cocaína, porções de maconha, haxixe e materiais para o refino e preparo dos entorpecentes.

Em continuidade às diligências, os policiais encontraram uma munição calibre 38 e mais 12 tabletes grandes de maconha.

O veículo foi apreendido juntamente com todo o material e o jovem preso e encaminhado para a delegacia.