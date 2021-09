A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (23), mandado de prisão contra um jovem de 20 anos, suspeito de encomendar a morte da irmã. A vítima foi assassinada no dia 31 de março, no bairro Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte.

Na data do crime, a equipe de plantão do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em conjunto com a Polícia Militar, prendeu em flagrante um homem e apreendeu um adolescente, apontados como executores do assassinato.

A mulher estava no interior do apartamento, onde foi surpreendida pelos dois suspeitos, armados com faca. O filho da vítima, de oito anos, presenciou toda a execução.

Já no dia 20 de abril, um terceiro envolvido, primo da mulher, foi preso pela equipe da 4ª Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios/Leste, com apoio da Delegacia de Polícia Civil em Corinto.