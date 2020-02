Um jovem de 28 anos com diversas passagens pela polícia foi preso em Carmo do Cajuru suspeito de estelionato. A ocorrência foi registrada nessa segunda-feira (3).

De acordo com a Polícia Civil, o rapaz é suspeito de vender para terceiros, cabeças de gado que não são de propriedade dele. Ainda segundo a polícia, o crime foi denunciado pelo proprietário dos animais, que procurou a delegacia para registrar ocorrência.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima, que não teve a idade divulgada, contou que fez a compra de 73 cabeças de gado ao longo do ano de 2019 e procurou o suspeito para propor que os animais fossem colocados no sítio do rapaz.

O combinado, conforme relatou a vítima, era utilizar o terreno do jovem e, em troca, ele ia receber parte dos lucros gerados com os bovinos. Contudo, a vítima destacou que o jovem fez a venda de mais de 20 cabeças de gado sem a autorização.