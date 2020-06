Quatro pessoas foram detidas após uma casa ser assaltada na madrugada desta quarta-feira (10) em Divinópolis.

De acordo com a Polícia Militar, a neta da vítima, de 20 anos, o namorado dela, da mesma idade, e dois suspeitos, de 25 e 30 anos, foram detidos por suspeita de participação no crime. Parte do dinheiro foi recuperada.

Os militares receberam a informação de que teria ocorrido um roubo à residência na avenida Bom Sucesso, por volta de meia-noite. As vítimas informaram aos policiais que foram surpreendidas, dentro de casa, por dois homens encapuzados.

Armados com uma faca, os ladrões passaram a exigir R$ 4.050. Os indivíduos disseram que sabiam ter o valor na casa e agrediam os moradores da casa.