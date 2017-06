Um jovem de 25 anos foi preso, na madrugada dessa terça-feira (6), com uma arma branca, no Terminal Rodoviário de Formiga.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem apresentava sinais de embriaguez e foi abordado após apresentar atitudes suspeitas. Com ele os militares encontraram uma faca tipo militar com lâmina de 25 cm.

O jovem foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil.