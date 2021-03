Um jovem de 24 anos teve 27 pedras de crack retiradas de dentro do estômago, em Betim, na região metropolitana. Segundo a Guarda Municipal (GM) da cidade, ele procurou o Hospital Regional após sentir dores abdominais, na noite desse sábado (20).

Após a realização de exames, ficou constatado que tinham substâncias no seu aparelho digestivo, e foi submetido a uma cirurgia.

Durante patrulhamento preventivo da Guarda Municipal no Hospital Regional, a guarnição foi acionada pela equipe médica de plantão que informou que um rapaz deu entrada no pronto socorro se queixando de dores abdominais e alegando que havia ingerido certa quantidade de drogas.

Foram feitos alguns exames, que constataram mesmo a presença do material. Quando foram fazer a cirurgia, retiraram 27 pedras de substância semelhante a crack de seu estômago. Diante disso, esse material foi levado para a Delegacia de Plantão para dar prosseguimento à investigação”, explicou o subcomandante da GM de Betim, Weslei de Souza.

Na delegacia, o delegado de plantão ratificou a ocorrência como posse de drogas. O indivíduo segue internado sob escolta de guardas municipais, aguardando a escolta da Polícia Penal (do sistema prisional). Segundo a unidade de saúde, “o paciente passou pelo procedimento cirúrgico e, até o momento, apresenta quadro de saúde estável”. Até a manhã deste domingo (21), ele ainda não tinha sido ouvido pela polícia.

Segundo Souza, esse tipo de prática é comum. “No mundo do tráfico, essas pessoas que transportam drogas são chamadas de ‘mulas’. Muitas vezes, para ludibriarem a abordagem das forças de seguranças, elas engolem a substância. O que pode ocorrer é que, caso um dos invólucros se rompa, a substância pode provocar sintomas, como dor abdominal e queimação, e levar a uma overdose, podendo causar até a morte”, completou o subcomandante.

O guarda municipal ainda afirmou que, ao consultarem os dados do rapaz no sistema do Ministério da Justiça (Infoseg), não foi encontrada nenhuma ocorrência relacionada a ele.

Fonte: O Tempo Online