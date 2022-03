Uma jovem de 19 anos conseguiu, de forma impressionante, evitar o próprio atropelamento ao fazer uma manobra que envolveu sagacidade e habilidade em Três Pontas, no Sul de Minas. Enquanto tomava um milk-shake, Débora Rezende escalou o balcão e conseguiu escapar de um carro desgovernado que vinha em sua direção.

O acidente em questão ocorreu no final de semana, quando o motorista de um ônibus perdeu o controle da direção após ter problemas no freio do veículo. Com isso, ele atingiu cinco carros, sendo um deles um que estava estacionado e foi em direção ao balcão onde Débora estava.

O vídeo que flagrou a sagacidade da estudante viralizou nas redes sociais. Em entrevista à EPTV, afiliada da Globo na região, a jovem brincou: “Agora eu só tenho seis vidas, eu tinha sete”, afirmou Débora.

Assim como a estudante, ninguém ficou ferido no acidente, apesar da quantidade de veículos envolvidos ser grande.