Um jovem de 23 anos ficou ferido após acidente com uma máquina de corte, na Rua Vintém, Bairro Santa Maria, em Nova Serrana.

O Samu foi acionado e, no local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) fez o atendimento da vítima, que estava consciente, com sangramento intenso e queixando dor intensa em corte dos dedos da mão direita.

O jovem recebeu os primeiros atendimentos, foi medicado pela médica da equipe.

Foi solicitado apoio do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (BOA). O helicóptero pousou próximo ao local do acidente e encaminhou o paciente para o Hospital João XXlll em Belo Horizonte.