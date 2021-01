Um acidente de trabalho foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (28), em uma empresa na BR-262, em Bom Despacho.

A equipe do Samu foi acionada e, ao chegar no local, encontrou com uma equipe do Corpo de Bombeiros e deu apoio no atendimento de um jovem, de 20 anos.

Ele estava consciente, com lesão e ferimento grave no braço direito e com um ferimento no lado esquerdo do pescoço e próximo à orelha esquerda. Teve o braço preso em uma máquina de mistura de ração.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada, medicada conforme orientação do médico regulador e encaminhada para a Sala Vermelha da Santa Casa de Bom Despacho para estabilização.

Mais tarde, a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Nova Serrana fez a transferência do paciente para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus em Divinópolis.

Fonte: Samu