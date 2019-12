Um jovem de 19 anos sofreu uma queda de moto na manhã deste domingo (22) na rua Salgado Filho, bairro Alvorada, em Formiga.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) socorreu a vítima, que estava consciente, porém, um pouco confusa, com escoriações no joelho esquerdo e nas mãos.

O jovem recebeu os primeiros atendimentos da equipe, foi imobilizado e encaminhado para a UPA.