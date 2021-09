Um jovem de 18 anos ficou ferido na madrugada desta terça (28), após o caminhão que ele estava capotar na BR-494, próximo ao trevo de Carmo da Mata.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Oliveira fez o atendimento da vítima, que estava consciente, com ferimento na perna com necessidade de pontos e possível fratura de tornozelo.

Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado, medicado conforme orientação do médico regulador e foi encaminhado para o Hospital São Judas Tadeu em Oliveira.

O Corpo de Bombeiros também atuou no atendimento da ocorrência e socorreu outra vítima, sem sexo e idade identificados. Estava consciente e estável. Também foi encaminhada para o Hospital São Judas Tadeu em Oliveira.