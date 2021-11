Um acidente envolvendo duas carretas foi registrado na madrugada desta terça-feira (23), na MG-050.

Por volta de 2h, uma carreta emplacada em São Leopoldo/RS, carregada de bebidas, seguia de Divinópolis para Formiga, quando na altura do KM 190, já no município de Formiga, no instante em que transitava por uma reta, seu condutor de 38 anos, natural de Barbacena/MG, foi atingido na traseira por uma carreta com placas de Congonhas.

Devido ao impacto, a carreta de bebidas saiu parcialmente da pista, tendo parte da carga caído no asfalto e a cabine da outra carreta soltou-se e foi lançada em um buraco.

O condutor, de 24 anos, natural e residente em Ouro Branco/MG, sofreu ferimentos leves e disse não se recordar dos fatos.